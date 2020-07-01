دوللي شاهين تحتفل بمليون متابع على انستجرام

احتفلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وذلك بعد أن بلغ عدد متابعيها مليون متابع وبإطلالة مبهجة وسط الأشجار والزهور خطفت قلوب متابعيها بظهورها الرائع.
وعلقت دوللي شاهين قائلة عبر صفحتها قائلة : "1 مليون شكر وأكثرلاجمل الناس على الإطلاق".
يذكر ان دوللي شاهين طرحت مؤخرا كليب أغنيتها الجديد "الحاجة دعيالك" على قناتها الرسمية على يوتيوب، كلمات شفيق كارم، ألحان تومى، توزيع أشرف البرنس، ولاقت نجاحا كبيرا وردود أفعال
وحققت نجاحا كبيرا، اقتربت من تحقيق المليون الاول بعد يومين بوصول عدد مشاهداتها لـ 967 ألف من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على يوتيوب
وتقول مطلع الأغنية
اختيارك ليا اثبت إن فيه عندك نظر
ربنا فعلا بعتلك اللي اجمل من القمر
اصل انا محبوبة خلقة زي قلبي مش حتلقى
جاية جوا الدنيا سرقة وسط ملايين من البشر
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