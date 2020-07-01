غداً.. مي عمر ضيفة انجي علي في راديو النجوم

تستضيف الإعلامية إنجي علي يوم الخميس المقبل، النجمه مي عمر في الساعة الثامنه مساءً على راديو نجوم FM 100.6.

ومن المنتظر أن تتحدث مي عن نجاحها الكبير في اخر أدوارها وهو مسلسل " الفتوة "، والتي لعبت فيه دور "ليل" وكانت من ضمن أبرز النجوم التي برزت

في شهر رمضان الماضي .

كما ستتحدث مي عن أولى البطولات المطلقه في الدراما والتي ستكون في مسلسل " لؤلؤ" والتى تحضر له خلال الفترة الحالية .

يشار إلي أن آخر أعمال مي عمر كانت مشاركتها في مسلسل "الفتوة"،

الذي عُرض في دراما رمضان الماضى، تدور احداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي

يذكر أن الفتوة بطولة كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، أحمد خليل، نجلاء بدر، إنعام سالوسة وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.