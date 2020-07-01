رويدا عطية تحتفل مع ابنها بعيدها: “اجمل هدية من السماء”

لا شك في أن احتفال الفنانة رويدا عطية بعيد ميلادها هذا العام له نكهة مختلفة، خاصة بعدما أصبحت أمًا. وحرصت رويدا على مشاركة فرحتها بهذه المناسبة بصورة وهي برفقة ابنها زين.

ونشرت رويدا عطية صورة على انستغرام وهي تحتضن ابنها زين وكتبت بمناسبة عيدها الذي يوافق في الأول من تموز من كل عام: “وبعيدي ماذا أطلب وانت الاعياد كلها، يا اجمل هدية من السماء، كلمة ماما من وقت ما شفتك ومنحتني اياها وانا من رب السماء مكتفيه وأطلب كل ما رأيتك يحميك ويحرسك، انت عيدي يا امي أحبك يا كل الدني“. وختمت متوجهة الى الجمهور والأصدقاء الذين قاموا بمعايدتها وقالت: “أحبكم من كل قلبي لكل كلمة تصلني منكم وعلى هذه المحبة“.

نذكر أن رويدا عطية سطع نجمها في برنامج اكتشاف المواهب سوبرستار، أما آخر أعمالها أغنية “حدا تاني” كلمات علي المولى والحان فضل سليمان وتوزيع ايليا ناستا وانتاج “المولى بروداكشن” و”اربو” واشراف سمير المولى.