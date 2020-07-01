هجوم على ميس حمدان واتهامها بالتنمر بسبب تقليد هذه الشخصية

تعرضت الفنانة ميس حمدان لموجة واسعة من الانتقادات اللاذعة بسبب فيديو نشرته مؤخراً على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وظهرت فيه وهي تضع غطاء الرأس وبأسنان بارزة إلى الأمام وتوجهت إلى متابعيها بالحديث مقلدة النساء اللواتي يتسمن بهذا الشكل.

ويبدو أن المقطع لم يكن مضحكاً بالنسبة إلى الكثير من المتابعين حيث رأى معظمهم أنه نوع من التنمر القاسي على هذه الفئة من الناس ولهذا قام العديد منهم بمهاجمتها.

ومما جاء في التعليقات: "وهل خلقة ربي صارت للاستهزاء والتقليل من شكل الناس اللي أسنانهم فيها مشكلة؟" و"للأسف الأمر ليس مضحكاً هدا يعتبر تنمر واستهزاء على خلق الله حرام" و"حرام لأن في ناس شكلها كده فعلاً هيضايقوا لو شافو حد بيتريق كده".

وحقق المقطع في ساعات قليلة أكثر من 211 ألف مشاهدة وعليه علقت الممثلة: "سماح بادي ماني (من وحي خيالي). الكاراكتر زي اللي بنشوفهم في الأفلام والمسلسلات والاسكتشات في السينما والتلفزيون والبرامج الفانتازيا الفكاهية، من وحي الخيال من قديم الأزل. الهدف منه رسم الابتسامة فقط و ليس أي شيء تاني وان الشباب بيعاكس الحلوة والوحشة. كلهم متضررين فنانين كتار عرب وأجانب عملو كاراكتارات فانتازيا كتير".

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