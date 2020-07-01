تعرف علي الشبه بين سوسن بدر وحفيدتها حديث الجمهور

لفتت الفنانة المصرية القديرة سوسن بدر الأنظار بأحدث صور نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وظهرت في إحداها برفقة حفيدتها ملك.

وأشارت من خلال التعليق إلى أن كلاً منهما أجرت تعديلاً على شعرها وكتبت: "أنا وملك حفيدتي رحنا عملنا شعرنا أخيراً وملك قررت تضرب اللون ده" محققة أكثر من 39 ألف إعجاب. وركزت التعليقات على درجة الشبه بين الجدة والحفيدة حيب رأى الكثيرون أنها كبيرة جداً.

ويشار إلى أنها أثارت الاهتمام قبل هذا بمجموعة صور التقطت لها بالشعر الأبيض وبدت فيها بإطلالة شبابية حيث ارتدت قميصاً باللون الأبيض مع سروال جينز. وعلقت على إحداها وكتبت: "ابق هادئاً، إيجابياً، متفائلاً. ارسل للجميع الكثير من الحب خلال هذه المرحلة الصعبة". كما علقت على أخرى: "حبة صبر حبة حماس. يبقى الحلم صورة وصوت. لو بطلنا نحلم نموت أنا بحب جداً ".

كذلك نشرت صورة من بداياتها وكتبت: "دي أنا فى أول مشواري وكنت يا دوب بحاول ودى أنا برضه وأنا لسه بحاول. ميرسي يا حسين".

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