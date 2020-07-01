الإعلامية ليلى أحمد تكشف درجة عفوية نانسي عجرم

نشرت الإعلامية الكويتية ليلى أحمد على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة جمعتها والفنانة اللبنانية نانسي عجرم وفاجأت الجميع بتعليقها اللافت عليها.

وكتبت: "هذه هي الفنانة الجميلة نانسي عجرم، عذبة مرحة، ماعندها ادعاءات بحكي ما إلو طعمة وكلام كبيير بالمثاليات. حدثتني عن جدتها ووالدتها وإنها كانت، قبل الزواج، بتساعد في شغل البيت وكما يقول اللبنانيون "رجليها على الأرض" في إشارة لبساطتها".

وأضافت: "وهذا شهدتة واقعاً معها، أثناء حواري معها انسكبت قهوة أحدهم على سجادة الغرفة بالفندق، قامت اعتقدت إنها ستطلب " الهاوس كيبر" أو خدمة التنظيف من الفندق فإذا بها تركض للحمام جابت فوطة مبلولة ومسحت السجادة. رجعت للحمام غسلت الفوطة ومرة ثانية دعكت ومسحت حتى نظفتها تماماً".

وتابعت: "صورتها زميلتي المصورة المرافقة لي ولا همتها الشهرة وصورتها أمام الناس. تصرفت كبنت بيت محترم. الصور نشرتها بجريدة "الراي" أيامها. أحب الكائنات العفوية الصادقة المنطلقة كما قلب طفل. هي برأيي أنقى قلب بالوسط الفني العربي برمته. ذكرياتي، ليلى أحمد".

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