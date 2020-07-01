ياسمين عبد العزيز تكشف مروج شائعة حملها

انتشر خلال الأيام الماضية شائعة حمل الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد زواجها مؤخرا من الفنان أحمد العوضي، وهو ما نفت ياسمين بشكل قاطع، وظلت تبحث عن مروج هذه الشائعة إلي أن وجدت عبر حساب يحمل اسمها عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، ومدون علية تغريدة :" يا جماعة انا حامل"، ومن هنا تم انتشار شائعة حملها.

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على تحذير جمهورها من هذا الحساب المزيف والذي انتحل شخصيتها وأصبح يتحدث بلسانها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

ونشرت ياسمين عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، صورة من الحساب المزيف الذي ينتحل أسمها، وعلقت عليه، قائلة: " الاكونت فيك.. الاكونت ده منتحل شخصيتي ".

ويشار إلى أن أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الفترة الماضية، جدلاً واسعاً على مؤشرات البحث بمحرك جوجل، بعدما ظهرت في أحدث صورة لها بوزن زائد، مما جعل الجمهور يخمن حملها أو استعدادها لمولود جديد.

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ولكن ردت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن شائعة حملها التي أثيرت ضجة واسعة على طريقتها الخاصة ،حيث نشرت ياسمين صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: " دراسة في الحب.. أن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ"، ليرد عليها زوجها أحمد العوضي بتعليق آخر : "ده أنت كده مع الشخص صح الصح بحبك".

يشار إلى أن طُلت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيرًا من خلال شخصية" غالية " الذي تناقش لقب" المطلقة" في المجتمع المصري وما يواجه المرأة من مشاكل بسبب ذلك اللقب.

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