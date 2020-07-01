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ابن الموسيقار محمد الموجى يكشف بداية مشوار والده وحلم العمل مع فيروز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمد الموجى هو واحد من أشهر الموسيقيين فى مصر والوطن العربى، بدأ الموجي العمل في عدة وظائف، ثم ظهرت ميوله في الغناء، ثم اتجه إلى التلحين، وكانت أول أغنياته "صافيني مرة"التي غناها العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

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وبعد ذلك لحن لكثير من المطربين، وأبرزهم: أم كلثوم، وشادية، وصباح، ومحرم فؤاد، وسميرة سعيد، وعلى الحجار، وفِي السطور التالية يتحدث الموجي الصغير ل"الخليج 365" عن ذكري وفاة والده، وعن بداية مشواره الفني والأحلام التي لم تتحقق مع فيروز، وتكريمات من رؤساء الجمهورية السادات وعبد الناصر.

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وفى البداية حكى الموجى الصغير، قائلا "كان جدى يهوى الموسيقى، وكثيرا ما كان يجلس ويدندن، فأحب والدى الموسيقى التى التقطها من والده، ولكن لم يكن جدى هو المكتشف لموهبة أبى بل كان هو الذى لفت الأنتباة لميول أبى الفنية، أما عن مكتشفه الأساسى فكان الموسيقار رياض السنباطى الذى لحسن حظ أبى كان مدرسه لمادة الموسيقى بإحدى مدارس شبين الكوم، فأسند لأبى تلحين بعض المقاطع الموسيقية الخاصة بإحدى المسرحيات المعروضة على خشبة المسرح المدرسى.

محمد الموجى
محمد الموجى

وأضاف الموجي الصغير لـ"الخليج 365" أنه كان للموجى أكثر من 2000 لحن، كان من أهمها 90 لحنا، معظمها كانت للعندليب عبدالحليم حافظ، كما لحن لكثيرين أمثال وردة، صباح وفايزة أحمد.

عبد الحليم حافظ ومحمد الموجى
عبد الحليم حافظ ومحمد الموجى

 

وأوضح أن والده تمنى العمل مع الفنانة فيروز، وبادلته الفنانة الكبيرة نفس الرغبة، ولكن المحيطين بها وأبرزهم الأخوان رحبانى حالوا دون حدوث ذلك، خوفا من أن تكون لوالدى الأولوية عند فيروز بعد ذلك.

محمد الموجى
محمد الموجى

كما كرم والدى من قبل الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات، فى عيد الفن، كما حصل على شهادة تقدير من الرئيس الراحل ياسر عرفات، إذ قدم له شهادة تقدير ونوط الفداء العسكرى.

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