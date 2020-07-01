شكرا لقرائتكم خبر عن ملل أم مشروع جديد .. بن أفليك بلوك جديد وقصة شعر مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الممثل بن افليك في أحدث صور له مؤخراً بلوك مختلف علي غير المعتاد، حيث قام بقص شعره وفقاً لما ذكره موقع الديلي ميل الإنجليزي الذى أكد خلال تقرير مصحوباً بصور التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي أن النجم الشهير الذى يرتبط بقصة حب مع الممثلة الكوبية انا دي ارماس ظهر بلوك مختلف خلال الساعات الماضية ربما يكون بسبب مشروع جديد يحضر له أو لكسر ملل كورونا.



بن افليك

وكانت رصدت عدسات المصورين آنا دي أرماس وهي تتمتع بوقتها بصحبة صديقها بن أفليك و أطفاله من طليقته جنيفر جارنر في كاليفورنيا، حيث وضح بذلك أن افليك يسير بخطي ثابته نحو علاقته بمحبوبته الكوبية ويعرفها على ابناءه.

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من جانب أخر كان آخر أعمال أفليك فيلم The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.

ويدور فيلم The Way Back فى المدرسة الثانوية، حيث كان يلعب جاك كانينجهام كرة السلة، ولكنه بدلا من ان يكمل طريقه فى ممارسة الرياضة، اختار الابتعاد عن الساحة، ولكن بعد عدة سنوات، يحصل على فرصة لاستعادة حياته.