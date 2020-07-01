شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة فى مباراة تنس مع وائل كفورى.. تعرف على الفائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم اللبناني راغب علامة مقطع فيديو على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "انستجرام" حول مباراة تنس جمعته مع صديقة النجم الفنان اللبناني وائل كفوري.

وتنافس الفنانان خلال المباراة، حيث جاء بمقطع الفيديو مزاح بين علامة وكفوري حول الفائز في المباراة، حيث أعلن نتيجة المباراة الفنان راغب علامة مشيراً إلى فوزه، وكان رد الفنان وائل كفوري ممازحاً: "عمرك أطول من عمري"، حيث كان سيقول أنه كسب المباراة أيضاً.

وكان تعليق الفنان راغب علامة على مقطع الفيديو الذي نشره، عبر الانستجرام، "وجود الشركاء يجعل الحياة أكثر سعادة وكذلك قضاء وقت ممتع في لعبة التنس". وكان يشارك في اللعب ابن الفنان راغب علامة "خالد علامة" أيضاً.

فى سياق أخر واصل النجم اللبنانى الكبير راغب علامة، مهاجمة السياسيين فى بلاده، قائلا :"لعنكم الله جزمة الجندي في الجيش اللبناني ستبقى أشرف من رؤوس الفاسدين المتخومين من سرقة مال الشعب".

وقال علامة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"دولة حرامية، ويدفع الثمن أبطال الجيش !!!. الحرامي متخومين بالمال الحرام والجندي البطل أصبح محروماً من اللحمة !! دولة العار، لعنكم الله جزمة الجندي في الجيش اللبناني ستبقى أشرف من رؤوس الفاسدين المتخومين من سرقة مال الشعب".

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وعلى جانب آخر، قال المطرب اللبنانى راغب علامة انه انتهى من تسجيل بعض الأغاني من ألبوم الجديد مضيفاً أنه يعمل حالياً على مراقبة الوضع الراهن حتى يتخذ قراره بكيفية طرح الأغنيات التى انتهى من تسجيلها حيث ينتظر استقرار الأوضاع بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا لطرح هذه الأغانى.

وأوضح علامة لـ"الخليج 365" أن الألبوم يحمل طابع جديد من حيث الألحان والكلمات، ويتميز بالتنوع فى طريقة الغناء واللهجات المختلفة، حيث يضم أغانى باللهجة المصرية والخليجية واللبنانية، مشيراً إلى أنه أشبه بالكوكتيل، ويشمل العديد من الأحاسيس المختلفة، ما بين الأغنيات الدرامية ذات الإيقاع الرومانسى وغيرها.