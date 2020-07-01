شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي بصورة من استعدادته لأحد أعماله.. وهنا الزاهد تعلق:فى حاجة يا أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد فهمى، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صورة له خلال أستعداداته لأحد أعماله القادمة، وعلق عليها قائلة :"جارى التحميل"، مما دفع زوجته الفنانة هنا الزاهد لتعلق ساخرة :"فى حاجة يا أحمد ".



احمد فهمي

وكان أحمد فهمى قد انتهى من تصوير أسبوع واحد فقط من فيلمه الجديد "حلم سوسن"، الذى تشارك فى بطولته النجمة روبى، ومن المقرر استئناف التصوير الأسابيع القليلة المقبلة، بعد انتهاء أزمة فيروس كرورنا، خاصة أن جميع المشاهد ستكون خارجية حسب أحداث الفيلم.

ويظهر أحمد فهمى بلوك جديد ومختلف عما ظهر به من قبل حيث إن الشخصية التى يجسدها خلال أحداث الفيلم بها مزج من الأحداث الواقعية بالخيال العلمي في تركيبة جديدة على السينما، ويبدو أن الفيلم تدور أحداثه في زمن الفراعنة والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

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فيلم "حلم سوسن" تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث أبرزهم أكرم حسنى وتدور أحداثه ف اطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.

في سياق آخر ينتظر أحمد فهمى طرح فيلم "العارف" الذى يشارك فى بطولته الى جانب أحمد عز، والذى كان مقرر طرحه فى عيد الفطر الماضى، إلا أن قرار غلق دور العرض بسبب الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيل العمل، الذى يشارك فى بطولته محمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح ومحمد ممدوح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.