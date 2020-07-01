شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان يحيي ذكرى وفاة والده الـ 14 .. ماذا قال عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان خالد سرحان على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك صورة لوالده الدكتور محمد سمير سرحان بمناسبة ذكرى رحيله الـ 14، معلقا : انهاردة ذكرى وفاة أعظم حاجة فى حياتى أبويا رحمة الله عليه.

والد سرحان هو الكاتب الدكتور محمد سمير سرحان الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، والمجلس العربي للطفولة وتوفى عام 2006.

الدكتور سمير سرحان له إسهاماته الكثيرة والمتنوعة في مختلف مجالات الثقافة التي أثرت تأثيراً ملموساً على تطوير الوعي العربي القومي من خلال وجوده مؤلفاً ومترجماً وأستاذاً ورئيساً لمؤسسات وهيئات ثقافية كبرى حرص من خلالها على النشر لجميع رموز الوطن العربي واستضافتهم وتقديمهم للواقع الثقافي، وإتاحة الفرصة للمبدعين الشباب المصريين والعرب.

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الدكتور سمير سرحان حاصل على الدكتوراه من جامعة "أنديانا" بالولايات المتحدة عام1968 وعمل رئيساً بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، ثم عمل رئيساً بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، كما عمل عميداً للمعهد العالي للفنون المسرحية، ثم عمل وكيلاً لوزارة الثقافة لشؤون الثقافة الجماهيرية.

ثم رئيس تحرير المسرح ورئيس مجلس إدارة مجلة "إبداع" و "القاهرة" و "عالم الكتاب و للدكتور سمير سرحان إسهامات نقدية من خلال مقالاته في الصحف والمجلات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى كتبه النقدية وتدريسه الجامعي لعشرات من أساتذة النقد، وقد طلبت هيئة اليونسكو تطبيق التجربة المصرية في القراءة للجميع ومكتبة الأسرة مع كل دول العالم الثالث حتى يساهم اليونسكو بدعم مادي ضخم لكل دولة تطبق التجربة، كما تقوم الآن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتطبيق التجربة المصرية في (القراءة للجميع) بمكتبة عربية، وقد اتخذت الدكتور سمير سرحان خبيراً عربياً في هذا المجال.