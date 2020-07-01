توم هانكس يتحدث عن كورونا ويؤكد: 3 أمور مهمة "غسل اليدين والتباعد والكمامة"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النجم توم هانكس واحد من أكبر الأسماء التي أصابها فيروس كورونا حول العالم مع انتشاره في البداية حين أصيب هو وزوجته قبل أن يتعافا من المرض مما أقلق الكثيرين عليهما طوال رحلة المرض، الذى يبدو أن هانكس لم ينس آثاره إلى الآن حيث صرح مؤخراً عدة تصريحات تناقلتها الصحف العالمية مثل "بيبول" و"الديلي ميل"، أوضح خلالها أهمية الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



هانكس وزوجته

و أكد أن هناك 3 أمور ينبغي عدم نسيانها بالنسبة لأى شخص على كوكب الأرض وإذا حصل ذلك فإن هذا يقع تحت بند العار الذى يعد أقل كلمة لتوصيف الخروج عن النص في المرحلة القادمة بالنسبة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حين قال : "غسل اليدين، التباعد الاجتماعى، ارتداء الماسك، عبارة عن ثلاثة أمور لن نعيش بدونهما أو ننتقل إلى أية خطوات في المستقبل بإغفال أياً منها، وبالتالي علينا جميعاً توخي الحذر".

وكان قد حرص النجم العالمي توم هانكس بالأمس على توديع الممثل الأمريكي كارل راينر، أحدي أساطير التمثيل والكوميديا الأمريكية، الذي توفي أمس، عن عمر يناهز الـ 98 عاماً، بأسباب طبيعية في منزله في بيفرلي هيلز".

ونشر هانكس، صورة لأسطورة الكوميديا الراحل من فترة شبابه، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، ليودعه ببعض الكلمات قائلاً "وداعاً كارل، شكراً لك على شبابي المليء بالبهجة بسببك".