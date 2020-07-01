تقديم جزء ثان لفيلم “365 يوم” المثير للجدل

متابعة بتجــــــــــرد: نقل موقع “جاست جيرد” تصريحات النجم الإيطالي ميشيل موروني بطل فيلم 365 Days، المثير للجدل والذي عرض على نتفليكس مؤخرًا، حيث قال إنه جاري حاليًا التحضير لجزء جديد من الفيلم بعد النجاح الذي حققه الفيلم حول العالم، مشيرًا إلى أنه لا يعلم متى سينطلق التصوير بسبب فيروس كورونا ولكنهم اتخذوا خطوات جدية لتقديم جزء ثان.

ويلعب ميشيل دور ماسيمو الذي ينتمي إلى عائلة مافيا صقلية ويقع في حب لورا مديرة المبيعات التي تؤدى دورها الممثلة آنا ماريا والتي يريدها أن تقع في حبه حيث يقوم بأخطتفها واعطاءها مهلة لمدة عام 365 يومًا لتقع في حبه.

تتشابه أحداث فيلم 365 يومًا مع أحداث فيلم The Fifty Shades of Grey من حيث المشاهد الجنسية وتكنيك التصوير.

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من جانب آخر أعلنت منصة Netflix عن دعم صناع المحتوى والشركات المملوكة لأصحاب البشرة السمراء بمبلغ 5 ملايين دولار وذلك ضمن خطة المنصة لدعم أصحاب البشرة السمراء خاصة بعد مقتل جورج فلويد والذي أثار العديد من ردود الفعل العنيفة تجاه الشرطة الأمريكية التي تسببت في قتله.

وقامت نيتفليكس بالسماح للممثل الكوميدي الأمريكي ديف تشابيل الذي اعتنق الإسلام في عام 1998م، بتقديم حلقة عن وفاة المواطن الأمريكي من الأصول الإفريقية جورج فلويد، نشرته Netflix بعنوان “8:46″، في إشارة إلى مقدار الوقت الذي ضغط فيه ضابط شرطة مينيابوليس بركبته على عنق جورج فلويد، حيث تحدث فيه الممثل الكوميدي الأمريكي ديف تشابيل بصيغة عاطفية عن مقتل جورج فلويد في مينيابوليس والاحتجاجات التي أعقبت تلك الواقعة.