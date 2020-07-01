حرب “أكساي تشين” في مسلسل تليفزيوني ضخم يكشف صراع الهند والصين

متابعة بتجــــــــــرد: مسلسل عالمي ضخم يتم الإعداد له حاليًا يتناول الحرب الصينية-الهندية المعروفة أيضًا باسم الصراع على الحدود بين الصين والهند ” أكسي تشين ” وهي حرب بين الصين والهند بدأت عام 1962م وانتهت بانتصار الصين وكانت الحدود في جبال الهيمالايا المتنازع عليها ذريعة رئيسية للحرب، والسبب الرئيسي للحرب هو السيطرة على إقليم أكساي تشين وكانت هناك سلسلة من الحوادث الحدودية العنيفة بعد انتفاضة التبت عام 1959، عندما منحت الهند حق اللجوء للدالاي لاما.

المسلسل سيتم تصويره في الأماكن الطبيعية التي كانت محور الصراع ومرشح لبطولته النجم الهندي Abhay Deol وسيكون المسلسل مألف من 10 حلقات فقط وسيعرض علي إحدى المنصات الإلكترونية.

كما سيتعرض المسلسل لأزمة الصواريخ الكوبية التي استمرت 13 يومًا (16-28 أكتوبر 1962)، والتي شهدت مواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ولم تتلقّ الهند مساعدة من أي من هذه القوى العالمية حتى حل أزمة الصواريخ الكوبية. وكانت هذه أول حرب بين الهند والصين. وبعد انتهاء الحرب، اندلع عدد من الاشتباكات الصغيرة بين الجانبين، ولكن لم يحدث قتال واسع النطاق.

يذكر ان النجم الهندي أبهاي ديول بدأ مشواره الحقيقي مع النجومية في عام 2005 مع فيلم Socha Na Tha الذي تسبب في شهرته في عالم بوليوود ولاقي نجاحا كبيرا والنجم الهندي الشهير أبهاي ديول يفضل المشاركة في الأدوار الصغير في عالم بوليوود كونه يرى أن الأدوار الكبيرة قد تكون أكبر من هويتنا الحقيقية في الحياة