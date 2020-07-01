محمد منير يعود للغناء بدار الأوبرا بعد سنوات من الغياب

Jul 01, 2020
بعد غياب لسنوات، يعود الفنان المصري محمد منير الى دار الاوبرا ليحيي حفلاً فنياً، يوم الخميس ، الواقع في 17 تموز/يوليو الجاري وذلك مع بداية عودة الانشطة الفنية بعد فترة اغلاق بسبب فيروس كورونا.
ويلتقي الكينغ الجمهور بحفلة سيقدم خلالها باقة من أجمل أغنياته في ساحة دار الاوبرا بعد فترة غياب ما يقرب الـ 15 عاماً.
من جهة أخرى، يستعد “منير” لطرح أغنية وطنية بعنوان “الناس في بلادي” والتي تم انتاجها خصيصاُ أحتفالاً بثورة 30 يونيو ومن المتوقع طرحها يوم الجمعة المقبل في الثالث من تموز/يوليو الجاري، وهي إهداء للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري.
الأغنية من كلمات الشاعرالراحل عبدالرحمن الأبنودي ومن ألحان محمد رحيم وإنتاج مصطفي إسماعيل.
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