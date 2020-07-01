بالصورة- ممثلة لبنانية تُودّع حياة العزوبيّة وتقول “نعم أقبل”

Jul 01, 2020 ودّعت الممثلة اللبنانية رنين مطر العزوبيّة وذلك بعدما أعلنت خطوبتها رسمياً على حسابها عبر موقع انستغرام. ونشرت “مطر” صورة وهي تحتضن خطيبها من أجواء الاحتفال وكتبت: “I Said YES”. Advertisements كما كان لافتاً قالب الحلوى الذي كُتب عليه ” she said yes” مع علامة خاتم. بما معناه “لقد قالت نعم”. وتشاركت رنين فرحتها مع المتابعين حيث قامت بنشر مجموعة صور من الاحتفال عبر “الستوري”، وتلقت عشرات الرسائل المهنئة بخطوتها الجديدة في حياتها الخاصة. نذكر أن رنين شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “الساحر” بالاضافة الى العرض الثاني من مسلسل “العودة”. وقد كان لحضورها وقعه اللطيف والسعيد على المشاهدين الذين تنبأوا لها بمستقبل زاهر.







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