أحمد شيبه يعلن عن طرح أغنية وطنية جديدة خلال أيام

القاهرة - لايف ستايل أعلن الفنان الشعبي أحمد شيبه عن طرح أغنية جديدة كهدية لمصر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، خلال أيام بعنوان "أدعوا معايا لمصر".

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" انه يتم تصوير الأغنية الجديدة وهي من كلمات رضا المصري وتلحين حسين محمود ، معربا عن أمنيته فى أن تنال إعجاب الجمهور المصري.وتابع: " الزهر لعب معايا بحب الناس". قد يهمك أيضاً :

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