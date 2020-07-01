حكيم يفاجئ أحد متابعيه بالاتصال عليه

يحرص الفنان حكيم على متابعة ردود متابعيه والتواصل معهم من وقت لآخر عبر حسابه على إنستجرام.

وقام حكيم بإلإتصال على أحد أرقام متابعيه في فيديو ونشره بعد أن قام عدد كبير منهم بإرسال رقامهم له في رسائل إنستجرام.

من ناحية أخرى طرح حكيم أحدث أغنياته "قلبي يا ناس" على يوتيوب، من ألبومه الجديد "الرجل الصح"، وهي أغنية رومانسية بمناسبة عيد الحب، من إخراج مازن نيازي، وكلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي.

"الراجل الصح" ألبوم متنوع يضم ألوانا مختلفة من الأغاني، وحققت جميعها نجاحات ضخمة عبر يوتيوب.

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