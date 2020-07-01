محمود حميدة يستعيد ذكرياته مع أحمد زكي

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان محمود حميدة صورة قديمة من خلال صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر محمود حميدة فى صورة تجمعه بالفنان الراحل أحمد زكي وهو يقوم باحتضانه، وكتب معلقًا على الصورة "السند الأول". يذكر أن آخر أعمال محمود حميده فيلم "الغسالة"، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس، وكتبت "فركش". "الغسالة" بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد Advertisements قد يهمك أيضا: محمود حميدة يخوض تجربة العلاج بالرمال إطلالات صيفية للنحيلات من وحي هنا الزاهد

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