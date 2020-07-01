تدريبات رياضية قاسية لـ ميس حمدان في الجيم

نشرت ميس حمدان عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على "انستجرام" فيديو خلال خضوعها لتدريبات قاسية في الجيم.
يشار إلى أن ميس حمدان كانت بطلة الحملة الدعائية لإحدى شركات الملابس القطنية خلال شهر رمضان 2020، وبعد عرض الإعلان الذي تسبب في إثارة الجدل قررت الشركة وقف عرضه.
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