دوللي شاهين تحتفل بـ مليون متابع على إنستجرام بطريقتها الخاصة

القاهرة - لايف ستايل
احتفلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام حيث بلغ عدد متابعيها المليون، وذلك بإطلالة مبهجة وسط الأشجار والزهور.
وعلقت دوللي شاهين "1 مليون شكر وأكثر لأجمل الناس على الإطلاق".
يذكر ان دوللي شاهين طرحت مؤخرا كليب أغنيتها "الحاجة دعيالك" على قناتها الرسمية على يوتيوب وهي من كلمات شفيق كارم ألحان تومى توزيع أشرف البرنس.
ويقول مطلع الأغنية: "اختيارك ليا أثبت إن فيه عندك نظر .. ربنا فعلا بعتلك اللي اجمل من القمر .. اصل انا محبوبة خلقة زي قلبي مش حتلقى .. جاية جوا الدنيا سرقة وسط ملايين من البشر
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