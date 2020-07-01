سالى خليل تطرح أغنية وطنية إحتفالاً بذكرى 30 حزيران

طرحت المطربة سالى خليل ح أحدث أغانيها الوطنية تزامناً مع إحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وهي أغنية «لو لأة » من كلمات إسلام عماد الدين وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو.

وكشفت سالى خليل عن تفاصيل الأغنية أن الملحن محمد عاطف الحلو عرض عليها لحن موسيقي منذ فترة وعند سماعها للحن وجدت أنه من الممكن أن يكون لأغنية وطنية أكثر وأضافت: طلبت منه أن نقدم أغنية وطنية وبعدها تواصلنا مع الشاعر إسلام عماد الدين وطلبنا منه أن يصنع من هذا اللحن كلاماً وطنياً .

وأختتمت سالي حديثها : الأغنية تم تنفيذها منذ عام ولكن لم أجد الوقت المناسب لطرحها وقررت أن تتزامن مع فترة إحتفالات ذكرى 30 يونيه ومن المقرر أن تطرح خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن أخر أعمال سالي خليل كانت أغنية «الفراق» و«الحب ولع في الدره» و«طفيها»

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