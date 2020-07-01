حمادة هلال يكشف عن حقيقة حقيقة مرض والدته

انتشرت الأيام الماضية العديد من الإشاعات الغير الصحيحة عن الحالة الصحية لوالدة النجم حمادة هلال بإصابتها بفيروس كورونا الجديد.

وكشف هلال في تصريح له أن هذا الكلام عاري تماما من الصحة وأن والدته ليسا مريض بفيروس كورونا كما نشر الايام الماضية.

وأعرب عن انزعاجه من النظره لمريض كورونا أنه معيب للشخص، وأن الحقيقة أن مرضه كورونا لابد من الوقوف بجانبهم و"الطبطبه" عليهم لأن المرض ليس عيب ولا وصمة عار لصاحبه، وربنا يعفي عن كل مريض.

وأما عن مرض والدته والتي تمكث حاليا بأحدي مستشفيات القاهرة بسببه قال: أمي تعالج من مرض السرطان منذ أكثر من عامين لما يقرب من ثلاثة أعوام وأرجو من كل محبيني الدعاء لها بالشفاء وعلي من ينشر الأخبار أن يتأكد من صحتها.

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يذكر أن طرح مؤخرا حمادة هلال فيديو كليب "جمالها " من كلمات ماجد صبري، توزيع مادو صالح، و من إخراج أحمد عاطف، والذي حقق نجاح كبير ونسبة مشاهدة تخطت ٩ مليون مشاهد.

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