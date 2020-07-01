كريس هيمسورت خطف شخصية ”Thor“ من ممثل بريطاني

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واشنطن: كشف تشارلي وين، أحد المؤسسين لقسم تطوير المرئيات باستديوهات “مارفل” عن مفاجأة للمرة الأولى تتعلق بأحد الأبطال الرئيسيين في شخصيات مارفل الشهيرة، وهي شخصية “Thor”.

وبحسب صحيفة “دايلي مايل”، كشف تشارلي، عبر منشور له على صفحته الرسمية على موقع أنستغرام، أن الشخصية التي قدمها النجم الأسترالي كريس هيمسورث على مدار 10 سنوات مضت، كان المرشح الأول لتجسيدها نجم آخر من جنسية بريطانية.

وأكد تشارلي أن نجم مسلسل Grey’s Anatomy، كيفين مكيد، كان المرشح الأول لاستديوهات مارفل لتجسيد شخصية Thor قبل كريس هيمسورث.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سبب عدم اختيار استديوهات مارفل لـ”كيفين” في النهاية، هو رغبة المسؤولين عن الاستوديو في تعيين ممثل أصغر عمرا بنحو 20 أو 19 عاما عن كيفين الذي يبلغ من العمر حاليا 46 عاما.

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قدم كريس هيمسورث شخصية “Thor” في 7 أفلام، سيكون أحدثها الجزء الرابع من أفلام “Thor” الذي يطرح بعنوان “Love and thunder” في عام 2022.

وفيلم Thor هو فيلم بطل خارق أميركي صدر سنة 2011، مبني حول شخصية مارفل كومكس التي تحمل الاسم نفسه، الفيلم من إخراج كينيث براناه وبطولة كريس هيمسوورث، ناتالي بورتمان و توم هيدليستون.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية ثور ابن أودين ملك العوالم التسعة. حاولت كائنات الصقيع العملاقة (اليوتهينات) سرقة مكعب الشتاء مما أدى إلى غضب ثور ومحاولته القضاء عليهم حيث لم يتبع أومر والده فقام بنفيه إلى الأرض فلتقى بجاين. وكان معه المطرقة (ميلونير) فبحث عنها ووجدها في صخرة لم يستطع أحد حملها حاول هو، ولكن لم يستطع في هذه الأثناء، غاص والد ثور في النوم الأبدي مما جعل اخاه لوكي الملك، وكان يكره ثور فألرسل المدمر للقضاء عليه فجاء أصدقاء ثور للمساعدة ولكن لم يفلحوا فحاول ثور مواجهة المدمر بدون سلاح فجرح مما أدى إلى حزن جاين مما أدى إلى تحرر (ميلونير) وعودته إلى ثور فهزم المدمر وذهب إلى (أزغارد عالمه) فهزم أخيه.