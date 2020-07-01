شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير مشتاق لحفلاته: الواحد وحشه الجمهور قريب نتجمع تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان سعد الصغير عن اشتياقه لجمهوره ولحفلاته بعد انقطاع كبير بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث نشر صورة لأحد حفلاته عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها قائلا: "الواحد وحشو الجمهور الي منهم حبايبي واخواتي ومشوار النجاح قريب نتجمع تاني باذن الله في والافراح والحفلات وفي كل خير باذن الله".



سعد الصغير

كان المطرب الشعبى سعد الصغير أحيا الذكرى الثالثة لوفاة والدته، حيث كتب على صفحته بموقع فيس بوك كلمات مؤثرة قال فيها: "وحشتينى يا أمى من بعدك الدنيا ملهاش طعم وكلى جروح وعايش بقلب بلا ر وح .... والنبى ادعو لها ... يا رب اكتبها من المبشرين بالجنة".

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يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير فى الدراما هو مشاركته فى مسلسل "ولاد إمبابة" الذى شارك فى بطولته عدد من الفنانين، منهم فريدة سيف النصر ولطفى لبيب وريكو وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى ومراد فكرى ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزى وهانى الأسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية .

يذكر أن الفنان سعد الصغير كان من الفنانين الذين شاركوا فى تشييع جنازة الراحل حسن حسنى وأعرب عن حزنه الشديد على رحيل الفنان حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية.