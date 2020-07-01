شكرا لقرائتكم خبر عن بنت الوز عوام .. حفيدة عادل إمام تقلده بمشهد من مسرحية "مدرسة المشاغبين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت حفيدة الزعيم عادل إمام "هالة" بفيديو لتقليد جدها عادل إمام عبر حسابها بتطبيق "تيك توك"، حيث اختارت تجسيد أحد مشاهده الشهيرة فى مسرحية "مدرسة المشاغبين".



حفيدة عادل امام

@loulibouli ##adelemam ##عادل_امام ##مدرسة_المشاغبين ##fyp ##foryou ##RushBrushChallenge ##تحدي_تايد ##makemefamous ##tiktok ##foryoupage ##fypシ♬ الصوت الأصلي - adel_emam_official

وعاد الزعيم عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين، حيث كان أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم الماضى 2020.

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مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

تدورأحداث العمل حول امتلاك نور عبدالحميد الشهير ب(فلانتينو) وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت .