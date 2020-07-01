شكرا لقرائتكم خبر عن زياد برجي يحتفل مع نوال الزغبى بعيد ميلادها من داخل الاستديو بقبلة وأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب زياد برجي على تهنئة المطربة اللبنانية نوال الزغبى بمناسبة عيد ميلادها الذى تزامن يوم الاثنين الماضى، وذلك من خلال فيديو نشرته الأخيرة عبر حسابها على موقع انستجرام ظهر فيه الثنائي أثناء غناءهما معاً بتلك المناسبة الذى حرص زياد برجي على عدم تفويتها، كما بدا عليهما سعادة كبيرة بسبب انتهاءهما من أغنية تشهد تعاونهما معاً اليوم مثلما كشفوا خلال الفيديو عبر موقع انستجرام.



زياد برجي ونوال الزغبى

ونشرت النجمة نوال الزغبى بالأمس عبر حسابها على تويتر صورة جديدة لها من داخل سيارتها، صحبتها بتعليق: "كبرت سنة وأصبحت أكثر حكمة وسعادة".

وشاركت الفنانة نوال الزغبى، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مقطع فيديو لبنات شقيقها خلال احتفالهن، معلقة على الفيديو قائلة: "حياتى".

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كما غردت عبر حسابها على تويتر قائلة: "البعض يريد منك ولا يريدك أنت والبعض يريدك أنت ولا يريد منك أشخاص يحبونك وقت الفراغ وأشخاص يتفرغون لمحبتك ناس آخر زمن".

ويلقب الكثير نوال الزغبى بـ"النجمة الذهبية" نظرا لجمالها ورشاقتها التى تظهر بهما فى الكثير من الحفلات التى تحييها، أو من خلال الفيديو كليب التى تطلقها، بالإضافة إلى إنها استطاعت منذ ظهورها الأول فى عام 1996، أن تضع بصمة داخل قلوب محبيها من مختلف الوطن العربى، وأصبحوا مغرمين بها ويتوافدون بكثرة على حفلاته فى كل الدول.

بدأت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، مشوارها الغناء فى سن الخامسة عشرة حين اشتركت فى إحدى البرامج اللبنانية لاكتشاف المواهب وقدمت بعض أغانى الفنانة الراحلة وردة الجزائرية وكان فى مقدمتها أغنية طب وأنا مالى حيث راهن عليها المخرج اللبنانى سيمون أسمر بالنجاح كما لعبت الصدفة دورا كبيرا معها باستماع وردة الجزائرية لها وأبدت إعجابها الشديد بصوتها وقدراتها وكانت هذه هى أول شهادة بحقها من مطربة ذات تاريخ طويل.

ولكن كانت بداية معرفة الجمهور بها من خلال أغنية "عايزة الرد" التى قام بتلحينها الموسيقار صلاح الشرنوبى والتى كانت بمثابة أول درجات النجاح، لتبدأ مرحلة الشهرة من خلال أغنية "مين حبيبى أنا" التى قدمتها مع صديقها النجم وائل كفورى عام 1996، وحققا نجاحا كبيرا وقتها من خلال هذه الأغنية التى أحدثت ضجة كبيرة بسبب المنافسة التى ظهرا بها النجمان على المسرح فى إحدى حفلاتهم الغنائية.

وكما لاحظ المنافسة بين النجمان فى أغنية "مين حبيبى انا" فقد كشفت نوال الزغبى فى أحدث لقاءات التليفزيونية، بأن رغم نجاح الديو إلا أنه تسبب فى نشوب خلافات بينهما بسبب ادعاء كل طرفا منهما بأنه العامل الرئيسى فى نجاحها بهذا الشكل، وألغيت العديد من الحفلات التى كان مقرر أن يظهرا سويا بسبب هذه الخلافات التى نشبت بينهما، مؤكدة، أن الخلافات انتهت وأصبحنا ناضجين أكثر وأصبحنا أصدقاء مقربين أكثر من قبل.