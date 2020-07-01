شكرا لقرائتكم خبر عن رحيم لأصالة: الواحد بيشتغل معاكى علشان يستمتع ويدخل عالم الإبداع اللامحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الملحن محمد رحيم، رسالة شكر إلى النجمة أصالة، بعد طرح أغنيتها "الحب والسلام"، والتى تولى تلحينها، حيث كانت أصالة قد شكرت رحيم من خلال حسابها على انستجرام، ليرد عليها رحيم عبر حسابه قائلا، "ربنا يخليكى يا أجمل صولا فى الدنيا بشكرك من كل قلبى على كل كلمه قلتيها وبجد عايزك تعرفى أن الواحد بيشتغل معاكى علشان يستمتع ويدخل معاكى فى عالم الابداع اللامحدود ياللى كلك فن واحساس وجمال .. وانا كمان بوجه شكر لكل التيم وورك الرائع اللى تعبوا معانا جدا ومصطفى إسماعيل الرائع والمخرج محمد القاضى المبدع .. وانوس الغالى .. وهاني محروس وكل العازفين المبدعين وربنا يوفقنا ان شاء الله فى العمل الجديد"



الحب والسلام

وكانت أصالة وجهت رسالة، قبيل طرح أغنيتها الجديد "الحب والسلام" لفريق عملها، قائلة: "عمل بيشبه عنوانه.. الحبّ جمعنا جميعاً لنقدّم هديّه لكلّ روح تعبت خوف .. ولكلّ قلّب مو عارف يرتاح .. عمل غير عادي غنّيته منّ جوّا روحي وقلّبي".

كما وجهت الشكر للقائمين على الأغنية قائلة: "شكراً جزيلاً لكلّ منّ أضاف وكلّ منّ شارك وأخصّ بالشّكر صديقي الحبيب مصطفى اسماعيل على مجهوده الكبير .. وكمان أخي الغالي محمّد رحيم على أجمل كلام كتبه ولحّنه .. بهرني وبكّاني وأسعدني وعيّشني بصياغة أحرف منّ حُبّ وطيبه.. ولسندي وحبيبي وشريكي أخي أنس محبّتي وامتناني وافتخاري بكمّ جميعاً أحبّتي .. بأقربّ وقت رح تكون (الحبّ والسّلام) بين إيديكم .. اسمعوها بقلبكم متلّ ماغنّيتها بقلبى".

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و أعلنت النجمة السورية أصالة طرح أغنية "الحب والسلام" احتفالا بذكرى ثورة المصريين ‏ضد حكم الإخوان، وتدعو الأغنية إلى تحقيق السلام فى العالم أجمع مستعينة بجنسيات مختلفة تظهر ‏خلال الكليب.‏

واستعانت النجمة أصالة بلغة الإشارة فى كليب "الحب والسلام" ‏الذى انتهت من تصويره، ويظهر فى ‏الكليب ‏ممثلة الصم وضعاف السمع هاجر جمال الشهيرة بـ"مادونا" ومترجم الإشارة بيشوى عماد، وشارك ‏فى ‏تصوير العمل أناس يمثلون جنسيات العالم المختلفة. ‏