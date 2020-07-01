شكرا لقرائتكم خبر عن أعظم الممثلين في تاريخ السينما العالمية وأكثرهم تاثيراً..مارلون براندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قليلون جدا النجوم الذين يكون لهم تاثير علي الجمهور سواء من خلال الشاشة أو خارجها وياتي النجم العالمي الراحل مارلون براندو من ضمن هذه القائمة التي تضم تشارلى تشابلن ومارلين مونرو واميتاب باتشان و فرانك سيناترا ومايكل جاكسون وغيرهم ..



مارلون براندو

اليوم 1 يوليو تمر ذكري رحيل مارلون براندو ذلك النجم العالمي والاسطوري الذي لم يشهد عالم التمثيل ثورة مثل الثورة التى أحدثها فقد غير من النمطية والأداء المبالغ فيه الذى كان متعارف عليه وقت ظهوره واستطاع أن يبهر العالم بنظرياته في التمثيل وبأدائه الطبيعي ومدرسته في التشخيص .



مارلون براندو الأب الروحي

الممثل العظيم مارلون براندو صنفه المعهد الأمريكى للأفلام فى المركز الرابع كواحد من أعظم الممثلين فى تاريخ السينما العالمية بين أعظم 100 نجم خلال 100 سنة كما أدرجته مجلة التايمز مع ممثليَن محترفَين آخرين فى قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا فى القرن العشرين ويعتبر الكثير من النقاد أن أدائه لشخصية ستانلى كوالسكى في فيلم "عربة اسمها الرغبة" عام 1951 لتينيسى وليامز واحدًا من أهم الأدوار التى أداها براندو، كان رد الفعل على أداء براندو إيجابيًا لدرجة أنه أصبح مباشرة رمزًا جنسيًا للذكورة فى هوليوود، كما منح الدور براندو أول ترشيحاته لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل.



مارلون براندو ومارلين مونرو

قدم مارلون براندو الكثير من الشخصيات بطريقته هو وكان كما ذكرنا له مدرسة في الأداء ومن ضمن أهم الشخصيات التي قدمها دوره في " يوليوس قيصر" (1953) - الذى لعب فيه براندو دور مارك أنتونى وابهر به كل من شاهده في هذا الدور .



مارلون براندو مع فيفيان لي

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في عام 1972 قام مارلون براندو شخصية دون فيتو كورليون في فيلم "العراب"، والذي جعله يحصل على جائزة أوسكار ثانية، وفي نفس الفترة قام بتأدية دور مميز آخر في فيلم "الحرق!" وهو الدور المفضل لديه، وفيلم "The Nightcomers" و"التانغو الأخير في باريس".



مارلون براندو الاكثر تأثيرا مع مايكل جاكسون في القرن العشرين

فى 1990، وبعد غيابا طويل آخر، عاد براندو مع دور في فيلم "المبتدئ"، وفي 1994 نشر براندو سيرته الذاتية تحت مسمى "أغاني علمتني إياها أمي"، وفي 1995، ظهر براندو بدور بارز آخر، ممثلا شخصية جاك ميكلير، في "دون جوان ديماركو".



صورة تجمعه بالممثلة المصرية اليهودية راقية ابراهيم

كانت سنوات براندو من الانغماس بالملذات هي الغالبة، كما تجاوز وزنه 300 رطل أواسط التسعينيات، وتوفي إثر التليف الرئوي في مستشفى في لوس أنجلوس يوم 1 يوليو عام 2004 عن عمر ناهز الثمانين عامًا .