شكرا لقرائتكم خبر عن متعدد المواهب ومحبوب من الجميع..هكذا كان الجنتلمان عزت أبو عوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفنان الراحل عزت أبو عوف كان من نوعية الفنانين متعددين المواهب فقد أحب الموسيقي وعالمها منذ صغره وكانت بداياته الفنية مع فرقة "بلاك كوتس" وكانت فرقة شهيرة وقتها لكن تم حلها، ثم أسس مع شقيقاته الأربعة فرقة الفور إم التي ساهمت في شهرته وحققت الفرقة نجاحاً باهراً في عقد الثمانينات من القرن العشرين، وقدم الألحان والموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية.

الراحل عزت أبو عوف كان طبيبا وعمل لفترة في هذا المجال لكن ميوله الفنية وجيناته الإبداعية في مجال الفن كانت الأكثر تأثيرا فترك الطب وانغمس في التمثيل حتي أصبح احد نجوم هذا العالم بما قدمه من شخصيات.



الجنتلمان والبرنس عزت ابو عوف

عزت أبو عوف كان إداريا ناجحا فعندما أسند إليه إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حقق نجاحا وأحدث طفرة في المهرجان بعودة النجوم المصريين إليه ودعوة النجوم الأجانب والمشاهير لحضوره وذلك بكل تأكيد لما يملكه هذا الفنان من علاقات ولغات متعددة وثقافة موسوعية .

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الفنان عزت أبو عوف كان يراه كل المقربين منه بأنه " جنتلمان " و" برنس " و" نبيل " و" شهم وجدع " وكل هذه الصفات تجمعت فيه وكان محبوبا من كل الوسط الفني وكل النجوم تحترمه وتقدره وتطلبه ليشاركها أفلامها فهو كان يقدم نوعية أدوار لا ينافسه فيها أحد وقدم ما يزيد علي الـ 80 فيلما سينمائيا وحوالي 120 مسلسلا بالإضافة لأكثر من 15 مسلسل إذاعي أما في عالم المسرح فقد حوالي 10 مسرحيات وصنع الموسيقي التصويرية لعدد من الاعمال الفنية سواء سينمائية أو تليفزيونية منها مثلا فيلم " حسن اللول " لأحمد زكي ومسلسل " حكاية ميزو " لسمير غانم .

كما كانت من ضمن مواهبه تقديم البرامج فقد قدم برامج وشارك في تقديم أخري منها مثلا مشاركته في برنامج " القاهرة اليوم " مع الإعلامي عمرو أديب واليوم 1 يوليو تمر ذكري وفاة الفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف الذي لن ينساه جمهوره بما قدمه من أعمال متنوعة في مجالات فنية مختلفة .