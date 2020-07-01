محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حرصت الفنانة السورية رويدا عطية، على الاحتفال بعيد ميلادها، بصحبة نجلها زين، على طريقتها الخاصة، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلقت: "وبعيدي شو بطلب وإنت الأعياد كلها، يا أحلى هدية من السما، كلمة ماما من وقت ما شفتك ومنحتني إياها وأنا من رب السما مكتفية".
وتابعت: "بس بطلب كل ما شفتك يحميك ويحرسك، إنت عيدي يا أمي، بحبك يا كل الدني، وبحبكن من كل قلبي لكل كلمة عم توصلني منكم وهالمحبة، أم زين".
وتحتفل رويدا عطية اليوم، بعيد ميلادها الـ 38، واكتسبت رويدا شهرتها من خلال برنامج اكتشاف المواهب الشهير سوبر ستار، وكان آخر أعمالها الغنائية كليب "حدا تاني".
كانت هذه تفاصيل خبر رويدا عطية بصحبة ابنها "زين": "أحلى هدية من السما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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