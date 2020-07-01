مكمل عشان أوصل مرحلة الأمان.. رامز أمير يكشف لمصراوي تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

قال الفنان رامز أمير، إن حالته الصحية تشهد تطورًا ملحوظًا، بعد الإصابة الذي تعرض لها مؤخرا أثناء ممارسة رياضة "parkour"، وتسببت في إجرائه عمليتين جراحيتين في الساق.

أكد أمير، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه ملتزم بالتدريبات التي أقرها الأطباء لمساعدته على التعافي بشكل كُلي، قائلاً: "بتمرن 6 ساعات تقريبًا يوميًا، وكل يوم بيبقى فيه جزء من التمرينات علاج طبيعي، ومكمل على كدا لحد ما الفترة تعدي إن شاء الله".

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وعن مدى استجابة ساقيه للتمرينات التي يخضع لها، خاصة وإنه لم يستطع المشي الفترة الماضية قال الفنان الشاب، إنها تشهد تطورًا، ولكن لا يمكنه الضغط عليها إلا حينما تكون لديها الجاهزية والاستعداد الكامل لذلك، موضحًا: "مقدرش أخد الخطوة دي حتى لو أنا قادر أمشي عشان جسمي مش جاهز لازم أعوده لإنه بيكون المشي، وطبعًا فيه تطور في حركتي، لكن لازم أكمل في التدريبات علشان أوصل لمستوى مرحلة الأمان".

وأجرى رامز أمير عملتين جراحتين في إحدى ساقيه عقب إصابته خلال ممارسة رياضة الـ parkour، وقال في تصريحات سابقة لمصراوي، إنه أُصيب إصابة خطرة، وخضع لإجراء عملية جراحية منذ فترة، كما خضع لإجراء عملية جراحية آخرى، وينتظر امتثاله للشفاء حتى يستطع المشي على قدميه، وإنه غادر المستشفى مؤخرًا، ويتواجد حاليًا في منزله: "لسه فيه فترة تأهيل طويلة شوية لإني مش عارف أحط رجلي على الأرض خالص، وبعدها هتكون مرحلة العلاج الطبيعي إن شاء الله".

وجسّد رامز أمير شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي، بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.