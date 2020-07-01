تراند اليوم : فنان مصري شهير يقطع أعماله لتأدية الفروض: لا خير في عمل ينهى عن الصلاة

حالة من الجدل أثيرت حول فنان مصري شهير بعد حديثه عن الممثلات .

كشف وائل رياض - نجم الأهلي السابق - عن علاقة جيدة تربطه بالفنان يوسف الشريف بعد الهجوم الذي تعرض له الأخير بسبب رفضه لمس الفنانات.

وقال رياض في تدوينة عبر انستجرام: زمان وانا ساكن في مدينة نصر كانت بتربطني صداقة قوية أوي بيوسف الشريف ، المهم كنا بنتمرن سوا في الچيم ومرة واحدة وإحنا بنتمرن أذان العصر أذن راح قاطع التمرين وقالي تعالي نصلي قولتله يابني ماهو لسه بدري ولما نخلص تمرين هيبقي في وقت كبير فاضل علي المغرب يعني مفيش مشاكل ، المهم قالي ( لا خير في عمل يلهي عن الصلاة ) وفعلا روحنا نصلي ومن ساعتها والموضوع ده مش بيروح من دماغي .

وأضاف: ليه بقول كده دلوقتي علشان عايز أقول إن يوسف الشريف محترم وخلوق من زمان أوي مش وليد الصدفة ، رأيه لازم يُحترم حتي لو انت مش مقتنع بيه ، بالتوفيق يا يوسف وإستمر.