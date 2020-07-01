تعادل بطعم الخسارة لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يوليو 2020 10:15 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وتعثر برشلونة مجددا في الصراع مع ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، وتعادل 2-2 مع ضيفه أتليتيكو مدريد، بينما سجل ليونيل ميسي هدفه رقم 700.

وبقي برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد المتصدر، الذي يستطيع توسيع الفارق إلى 4 نقاط قبل 5 جولات من النهاية إذا فاز على ضيفه خيتافي، الخميس.

وتقدم برشلونة بهدف في ملعب كامب نو الخالي من المشجعين في الدقيقة 11 عندما أخفق دييغو كوستا في إبعاد ركلة ركنية نفذها ميسي ووضعها بطريق الخطأ في مرماه.

وأدرك ساؤول نيجيز التعادل لأتليتيكو من ركلة جزاء أعيد تنفيذها بعدما أهدر كوستا المحاولة الأولى وأنقذها الحارس مارك-أندريه تير شتيغن، لكن الحكم أعادها بسبب تقدم الحارس الألماني عن خط المرمى.

واستعاد برشلونة التقدم من ركلة جزاء بعد الاستراحة بقليل ونفذها ميسي بهدوء في منتصف المرمى تقريبا ليسجل هدفه 700 مع ناديه ومنتخب بلاده، لكن ساؤول سجل مجددا من ركلة جزاء في الدقيقة 62 ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

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وكان برشلونة في أشد الحاجة إلى الفوز بعدما أهدر تقدمه مرتين وتعادل 2-2 مع سيلتا فيغو، السبت الماضي، لكن التاريخ أعاد نفسه وأخفق فريق المدرب كيكي سيتين في الفوز أمام إصرار أتليتيكو، الذي لم يخسر منذ استئناف الموسم بعد توقف 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقال لاعب وسط برشلونة، سيرخيو بوسكيتس: “يكون من الصعب جدا المحاولة والمنافسة على اللقب عندما تهدر نقطتين في مباراتين متتاليتين لكننا سنواصل العمل حتى النهاية”.

وإلى جانب الدفاع الصلب المعتاد من فريق المدرب دييغو سيميوني، فإنه تسبب في مشكلات لبرشلونة عن طريق التقدم من الجناحين في ظل سرعة يانيك كاراسكو والدور الجديد لماركو يورينتي في الهجوم.

وحصل البلجيكي كاراسكو على ركلتي الجزاء، حيث راوغ أرتورو فيدال وتفوق على نلسون سيميدو في سباق سرعة في اللقطتين المحتسبتين.

وسجل ساؤول ركلة الجزاء الأولى بعدما اتجه تير شتيغن إلى الاتجاه الآخر، لكن الحارس الألماني توقع بشكل صحيح اتجاه الركلة الثانية لكنه لم يكن محظوظا في إبعاد الكرة، حيث لمست يده ثم دخلت المرمى.