ساني إلى بايرن ميونيخ بـ54 مليون جنيه استرليني

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وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” ، الثلاثاء، فإن ساني سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات، وستبلغ قيمة شراء عقده 54 مليون جنيه استرليني، حيث وافق النادي “البافاري” على دفع المبلغ.

بطل الدوري الألماني سيقوم بدفع مبلغ مبدئي هو 44.7 مليون جنيه استرليني (49 مليون يورو)، فيما ستأتي الـ10 مليون المتبقية على شكل حوافز مرتبطة بالتتويج بالبطولات.

وهذه الحوافز قد توزع في حال الفوز بالدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا، إضافةً إلى احتساب الجوائز الفردية التي قد يحصل عليها اللاعب.

كما سيحصل السيتي على 10% في حال قام بايرن ميونيخ ببيع عقد ساني في المستقبل.

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وارتبط اسم ساني (24 عاماً) ببايرن في الأسابيع الماضية، ومن المرجح أن يصل أجر ساني إلى ضعف الأجر الذي كان سيتقاضاه في حال بقائه في انكلترا.

وكان بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، قد أشار إلى رغبة الألماني ليروي ساني في مغادرة الفريق، حيث رفض الأخير كل العروض المقدمة من النادي لتجديد عقده.

وينتهي عقد ساني مع السيتي في حزيران/يونيو 2021.

ساني أراد الانضمام إلى العملاق البافاري منذ الموسم الماضي، لكن إصابته في أغسطس الماضي بقطع في الرباط الصليبي حالت دون وصوله إلى أليانز آرينا.

وانضم ساني إلى سيتي قادماً من شالكه في آب/ أغسطس عام 2016 مقابل 37 مليون جنيه إسترليني (45.81 مليون دولار) مع إضافات متعلقة بالأداء.