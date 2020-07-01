كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فريدة سيف النصر لـ"الخليج 365 الفني": هذا ما جذبني للمشاركة في "ولاد إمبابة".. ومحمد رمضان الأنسب لتجسيد السيرة الذاتية لأحمد زكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتمتع بقدر من الموهبة حيث اعتادت أن تترك في كل عمل تقدمه بصمة مختلفة بوجهها البشوش وابتسامتها المُحببة، خطفت قلوب جماهيرها منذ بدايات ظهورها وقدمت العديد من الشخصيات التي لاقت استحسان الجمهور والنقاد، حديثنا عن الفنانة فريدة سيف النصر.

والتقي "الخليج 365 الفني" في حوار خاص تحدثت معنا من خلاله عن الكثير من الأمور.

بداية.. ما الذي جذبكي للمشاركة في مسلسل "ولاد إمبابة" ؟

"ولاد إمبابة" كان ورق ممتاز للمؤلف أيمن بكري وما جذبني أنه شعبي وكوميدي استعراضي ، وكانت إمبابة الإم مطربه مشهوره طماعه وبخيله ، فهي لا تتزوج إلا أثرياء وتنجب طفل من كل زوج وتتركه عندما يقايضها .

أما الطفل فتتركه وكونت ثروه من زيجاتها ولكن حالتها النفسيه تدهورت بشبه جنان خفيف وانفصام ، لتفكيرها فكيف تجد أبناؤها بعد أن كبرت ولم تعد تتزوج ، وكيف تورث أبنائها ثروتها الكبيرة وتجمعهم معاً لتطمئن عليهم.

هذه هي الأسباب التي دفعتني للمشاركة بالمسلسل ، ومن الأسباب أيضاً أنها التجربة الأولي لمؤلف مسلسل وللمنتج عمر عبد الخالق والمخرج ممدوح زكي.

وانا دائماً أتحمس للشباب في أول تجاربهم واعتقدت أنها ستكون تجربه مثل الكثير من المسلسلات التي شاركت بها سابقًا وحققت نجاحاً كبيراً منها "بدون ذكر اسماء" وكانت التجربة الإخراجية الأولي لتامر محسن ، أو مسلسل "الرحايا" وأول تجربة للسيناريست عبد الرحيم كمال ، أو "الأب الروحي "التجربة الأولى للمؤلف هاني سرحان وأولي التجارب للمخرج بيتر ميمي ، أو "حواديت الشانزليزيه "فكانت أول التجارب أيضاً للمؤلف أيمن سليم والمخرج مرقص عادل .

واعتقدت أنها ستكون مثل هذه الأعمال وبالطبع كان من الممكن أن تكون مثل هذه الأعمال لكن ظروفهم مختلفة مع وباء كورونا.

هل هناك مشاهد تم الاستغناء عنها في مسلسل "ولاد إمبابة" بسبب الخوف من "كورونا"؟

الشغل حواري ومجاميع ومشاجرات واستعراضات وأماكن مزدحمه وأفراح ولهذا معظم الشغل تم إلغاءه وأتمنى أن تنتهي تلك الأزمة قريباً، والحمد لله قدر الله وماشاء فعل.

هل هناك رسالة يوجهها المسلسل للجمهور من وجهة نظرك؟

أنا حزينة علي الورق وبالتالي أصبح لا يوجد أحداث لكي توصل رسالة أن المال ليس كل شئ وأن الأولاد أغلى وأن الشهرة والجمال غير دائمين ولا توجد سعادة إلا وأولادك وأهلك حواليكي .

لكن أنا لم يفرق معي كل هذا لإننا بالفعل صنعنا أسماؤنا وثقة جمهورنا فينا كجيل قدم أعمال ثقيله وناجحة ، لكن مشفقه جداً علي الممثلين مثل مصطفي أبوسريع وأيمن منصور كاكوميديانات كنت أراهن عليهم وهاني الأسمر كاممثل ومطرب وإيمان السيد وعبدالله مشرف ولطفي لبيب ومنير مكرم وريكو وأبو الليف وعمر رمزي ومراد صادق وفاروق شيبه وفاء السيد وشمس ووجوه جديدة .

لكن الحقيقه لم أتصور أن معظم شغلهم المكتوب ولا شغلي انا أيضاً يتم الغاءه بسبب تلك الفترة العصيبة التي نحياها الآن ، أما سعد الصغير جميل العمل أيضاً استعراضاته والأفراح لم يتم تصويرها ففرقته وحدها تعتبر تجمع وهذا ممنوع هذه مجرد ظروف والحمدلله .

من ضمن مطربي مسلسل ولاد إمبابة حسن شاكوش.. ما رأيك في بنت الجيران ؟

شاكوش لم يكن معنا بالمسلسل وهذه مجرد إشاعات، وبنت الجيران عجبت كل الشباب في سِنه ، فهي أغنية جميلة وانتهت مثل أغاني كثيرة وقتها ، لكن نحن جيل ثابت يحب الفن الذي يعيش .

حدثينا عن تجربتك بمسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال ؟

الفتوة عمل محترم وجميل اتشرفت بوجودي فيه كضيفة شرف وعلق مع الجمهور شخصية الحاج أحمد التي قمت بتجسيديها علي الرغم أنها ثلاثة مشاهد بسبب جمال الشخصية المكتوبة فالمخرج المنباوي دائما ما يهتم بأدق التفاصيل ، وأنا أحببت الشخصية جداً ، ولما بحب بتلبس بالشخصية.

ما تعليقك علي غضب الجمهور بعد عرض آخر حلقات الفتوة بسبب خيانة حسن الجبالي "ياسر جلال "؟

خيانة شخصية الحاج أحمد لحسن وغضب الناس هذا لم أتفق عليه مع هاني سرحان ولا حسين المنباوي وعندما تحدثنا عن العمل قبل بدء التصوير قال لي المنباوي أنه لا أحد غيري يستطيع تجسيد هذه الشخصية ، لكن الخيانة الله أعلم من أين ومتي أتت في أفكار المؤلف وبالطبع هو حر لكن أنا لم أتواجد في ذلك الوقت ولكن وارد يحب أن يغير في الشخصيات فهذه حريته وخياله ، وفي النهاية أنا استمتعت بهذه التجربة .

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متي ستعود فريدة سيف النصر لشاشة السينما؟

أنا لست بعيدة عن السينما انا في الأصل سينمائيه الفيديو علي جديد ، فأنا تعاونت مع شركة سينيرجي التي افضل التعامل معها لإلتزامها في تعاملاتها منهم فيلم "حضور وانصراف" إخراج ياسر هويدي ، فيلم "صاحب المقام" مع المنتج أحمد السبكي إخراج ماندو العدل.

وفي الوقت الحالي أطلع علي فيلم جديد ، وللعلم اعتذرت عن كثير من الأفلام لأنها لا تناسب نضجي حالياً.

هل تعتقدي أن مسلسلات رمضان هذا العام أكثر حظا بسبب حظر التجول ؟

العمل الجيد ليس له علاقة بمواعيد أو ظروف والدليل علي ذلك أن "الرحايا ، بدون ذكر أسماء ، الأب الروحي ، حواديت الشانزلزية " جميعها أعمال حققت النجاح وتصدرت التريند وبالرغم من عدم عرضها في رمضان ، لكن الجمهور يبحث علي أحبابه ومعجبيه وبيركز معاه في أي وقت.

ما هي معايير اختيارك للأدوار ؟

أنا لا يوجد لدي معايير إلا الورق المكتوب والمخرج لأنهما أول خطوات النجاح.

وأنا تشبعت بالكثير من البطولات أنا أفضل أكون بطلة مشهد واحد لكن يتعمل صح والجمهور يصدقه فمن الممكن ينجذبوا وتبقي حديثهم بهذا المشهد مقارنة بشخص مشارك بدور كبير بأي مسلسل وغير قادر علي الوصول للجمهور ، المهم ما يقوله الفنان ومدي احساسه وصدقه لان رسالته توصل المشاعر .

ما رأيك في تجسيد النجم محمد رمضان لشخصية الإمبراطور الراحل أحمد زكي ؟

محمد رمضان أنسب شخص يؤدي دور أحمد زكي الأتنين يشبهان بعضهما البعض وكاريزما عالية وموهوبين وربنا محبب خلقه فيهم ، فالكثير يري أن موهبة أحمد زكي وأدواره الله يرحمه اكبر ، فأتمني ربنا عطي العمر لرمضان يارب ويقدم أعمال جيدة وناجحة مثل أحمد زكي ، وهسيكون هو أيضاً في مكانه عالية فنيًا ، لكن أحمد زكي قدم الكثير من الأعمال المهمه فمن المفترض إننا نعطي الفرصة لرمضان ، وللعلم أحمد زكي اتهاجم واتحارب كثيراً ، لكن موهبته فرضت نفسها ، فأصبروا وأتيحو الفرصة لمحمد رمضان، ربنا يحميه ويكفيه شر الحاسدين.

من وجهة نظرك ما العوامل التي تساعد الفنان علي التطوير من نفسه ؟

أهم العوامل التي تساعد الفنان علي تطوير شخصياته هي المعاناة الحقيقية والتجارب والألم والفقد وصدمات الحياة في أشخاص ورؤية ومعايشة مشاكل الآخرين.

الفنان الحساس يعتبر "إسفنجة" تمتص كل هذه المشاعر بمجرد الضغط عليها تنتج ما امتصته، ولذلك من نشأوا مرفهين أو الفرص سنحت لهم بسرعة وأريحيه ، لم تتح الفرصة لهم طويلاً فسيأتي أجيال غيرهم وغيرهم وهكذا ، لأن الفن مفرمة لو لم تكن موهوبة وداخلك مخزون ألم سعادة نجاح فشل احتياج تجارب وصدق مشاعر. الشعب العربي كله وخاصة المصري عاطفي وبيفهم جداً. وأعرفي متي يصدقك حينما ينادي لكِ بأسم الشخصيه التي جسدتيها ، وهذا نادراً ما يحدث لفنان.

البعض يري أن النقد أمراً مزعجاً لا يمكن تقبله حتي لو كان بناءً ، كيف تنظري لهذا الأمر ؟

وبالنسبه للنقد أحب الذي ينقدنا لكن لا يحق له توجيه أي إهانات أو يقول عيوب شخصية أو يذبح ويطالب بعدم العمل لشخص معين ، فهذا مرفوض تماماً أخلاق وضمير المهنه الذي تربينا عليها هي ما تؤكد كلامي.

هل هناك أدوار قمتي بتقديمها وشعرتي بالندم بعد ذلك ؟

إطلاقاً عمري ماندمت علي شئ الحلو بيرفعك والسئ بيعلمك والحياة سنتها إنك تتعلمي وتنجحي بالدروس، المهمتكملي ، فلا حياة مع اليأس.

رسالة عتاب وشكر لمن توجهها اليوم الفنانة فريدة سيف النصر؟

أوجه رسالة شكر لجمهوري الحبيب ، ورسالة عتاب أوجهها لفريدة الطيبة بزيادة التي تتمتع بصفات كثيرة منها الثقه وسلامة النية والخجل، كفاية عليكي كده تعبتيني أرجوكي أتغيري.

ما رأيك فيما فعله شريف منير ضد من أساءوا لبناته؟

شريف منير، حر هو من تأذي نفسيًا لا أحد غيره فمن حق كل إنسان يتصرف بشخصيته لحماية عائلته التي تعتبر أغلى من العالم، وفي نفس الوقت ليس من حق أي شخص يتنمر أو يؤذي غيره، وتعدي من آمن العقاب أساء الأدب.