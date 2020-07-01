مسارح برودواي مغلقة حتى هذا الموعد

متابعة بتجـــــــــــرد: قالت رابطة برودواي في بيان رسمي أن مسارح برودواي في نيويورك ستظل مغلقة حتى الثالث من يناير 2021 لتمدد بذلك إغلاقها بسبب فيروس كورونا 4 أشهر أخرى.

وكانت المسارح قد أغلقت في منتصف مارس الماضي، وقد حددت من قبل السادس من سبتمبر المقبل موعداً مبدئياً لاستئناف نشاطها.

وجرى تعليق كل العروض في الحي الشهير المجاور لساحة تايمز في نيويورك منذ 12 مارس الماضي، بعدما منع حاكم الولاية أندرو كومو التجمعات.

ولم يُغلق حي المسارح الشهير هذا في نيويورك لمثل هذه الفترة الطويلة منذ ظهوره في نهاية القرن الـ19

وفي كل أسبوع إغلاق، تخسر مسارح برودواي أكثر من 30 مليون دولار من العائدات المتأتية من مبيعات التذاكر.

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وعند تعليق العروض، كانت 31 مسرحية تقدم على مسارح برودواي و8 أعمال أخرى تتحضر للانطلاق في الربيع.

وقد أعلن القائمون على مسرحيتين هما «هانغمان» و«هوز أفريد أوف فيرجينيا وولف؟» إلغاء هذين العملين نهائياً.

أما مسرحية «بيتلجوس» الاستعراضية التي كان مقرراً أن تنهي عروضها مطلع يونيو الجاري، فقد أعلن القائمون عليها أنها لن تعود إلى الخشبة مجدداً.