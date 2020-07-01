ألبوم جديد للفنان راشد الماجد.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: انتهى الفنان السعودي راشد الماجد من تسجيل نصف أغاني ألبومه الجديد، ويعمل حاليًا على تسجيل باقي الأغاني، حيث يتواجد راشد في أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، تمهيدًا لطرحه في الفترة المقبلة.

ويتعاون راشد الماجد من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم الموزع رأفت، وسيروس، وجاسم محمد، والشعراء خالد العوض في أغنيات ستشكّل مفاجأة كبيرة للجمهور. وكان ألبوم “مصيبة” آخر ألبومهات راشد الماجد، وطرحه في العام 2013، إلا أنه استطاع تعويض جمهوره من خلال الأغاني السينجل، التي كان يطرحها بشكل مستمر.

من ناحية أخرى طرح راشد الماجد أغنية بعنوان “شيسوى”، من كلمات خالد العوض، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع سيروس، وأعاد راشد، توزيع أغنية تحمل اسم “كذاب”، وهي من كلمات وألحان مشعل العروج، وتوزيع رأفت، ومكس وماستر جاسم محمد، وجيتار شريف فهمي.

يذكر أن راشد الماجد، الذي بدأ مسيرته الفنية عام 1984، استطاع أن يحقق شعبية جارفة فى الوطن العربي، ومن أبرز أعماله “ويلو” و”عطاشي” و”يا كل عمري” و”يا قلبي” وغيرها.