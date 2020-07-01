لن تصدقوا كم تبلغ ثروة كيم كارداشيان

متابعة بتجـــــــــرد: يبدو أن كيم كاردشيان في طريقها لتصبح مليارديرة، فبعد صفقتها الأخيرة لبيع 20٪ من حصصها في شركة مستحضرات التجميل التابعة لها KKW Beauty لعملاق التجميل Coty Coty مقابل 200 مليون دولار، صرحت مجلة “فوربس” بأن ثروة كيم وصلت إلى 900 مليون دولار.

وبذلك أصبحت الحصص مقسمة على الشكل التالي: 72% لـ كيم، 8% لوالدتها كريس جينر و20% لشركة coty التي أكدت أنها ستركز على توسيع وتطوير المنتجات خارج نطاق مستحضرات التجميل.

وعن هذا التعاون تحدث رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كوتي بيتر هارف في بيان و قال: “كيم أيقونة عالمية حقيقي في العصر الحديث. سيتيح لنا هذا التأثير ، جنبًا إلى جنب مع قيادة كوتي والخبرة العميقة في الجمال ،من تحقيق الإمكانات الكاملة لعلاماتها التجارية.”

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وهذه ليست المرة الاولى التي تتعاون بها عائلة كاردشيان مع هذه الشركة. فقبل أشهر باعت كايلي أيضاً 21% من حصصها في شركته إلى coty أيضاً.

كارداشيان ويست التي تقدم برنامج تلفزيون الواقع «مواكبة عائلة كارداشيان» أسست شركة «كيه كيه دبليو بيوتي» عام 2017 وتواصلت مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذين يبلغ عددهم مئات الملايين، كي تبيع ملمع الشفاه وكريمات الجسم والعطور.