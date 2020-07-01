أروى تُعلن عن مفاجأة كبيرة لجمهورها.. إليكم ما كشفته

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة اليمنية أروى عن استعدادها لخوض تجربة التمثيل للمرّة الأولى في مشوارها الفني وذلك من خلال فيلم خليجي، كانت تعاقدت على تقديمه منذ فترة، لكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.

أمّا بالنسبة للبرامج، فأكدت أروى في تصريحات صحفية لها أنها تحضر لبرنامج حواري سيتم تنفيذه بمجرد انتهاء أزمة كورونا.

كما صرّحت أروى أن في جعبتها أغنية خليجية وأغنية مصرية تم تأجيلهما لحين استقرار الأوضاع.

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جدير بالذكر أن أروى كانت قد طرحت في شهر يناير الماضي أغنية جديدة بعنوان “صفقة” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

الأغنية كلمات تركي الشريف، ألحان فايز السعيد وتوزيع مهند خضر، أمّا الكليب الخاص بها فصوّرته أروى في متجر “موسم الرياض” وتحديداً في “رياض ونتر وندرلاند” تحت إدارة المخرج سمير عارف.