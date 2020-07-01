بالصور – ليلى غفران تكشف عن مهارات جديدة

متابعة بتجـــــــــرد: أظهرت الفنانة المغربية ليلى غفران أن مهاراتها لا تقتصر فقط على الغناء، بل تمتلك هوايات جميلة أخرى ظهرت بفترة الحجر المنزلي في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها العالم مع انتشار فيروس كورونا.

غفران استغلت توقف الحفلات الحية وتأجيل طرح كليبها الجديد “مساء اللوز “، ونشرت مجموعة من لوحاتها وتصاميمها وصرحت أنها كرست جهدها في إبراز مواهبها الدفينة في الرسم بمواد وخامات غير تقليدية وهي عبارة عن أقمشة واكسسوارات باهضة الثمن وألوان رائعة ثلاثية الأبعاد.

وأضافت “غفران” أن ليس لديها أي مانع من بيع هذه الأغراض المبتكرة من وحي خيالها والتي تعتبر كل واحدة منها قطعة غير متكررة لمحبي اقتناء الأعمال الفنية للنجوم.

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وفور نشر الصور على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي انهالت عليها التعليقات الإيجابية من المتابعين من مختلف الدول العربية.

جدير بالذكر أن أغنية “مساء اللوز” التي أجّلت ليلى غفران طرحها بسبب جائحة كورونا، هي من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمر الشاذلي وتوزيع أحمد شعتوت وتقدّم من خلالها لأوّل مرّة في مسيرتها الفنية اللون الشعبي.