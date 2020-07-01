عابد فهد: “طردي من الإذاعة جعل مني ما أنا عليه اليوم”

برعاية وزارة الثقافة اللبنانية، قدم النجم العربي عابد فهد دورة تدريبية عبر الانترنت للمرة الأولى بعنوان “The EnterTraining Show” عن الذكاء العاطفي حيث تطرق لموضوع “التحفيز والتطوير الذاتي”، وقد عاد ريع هذه الدورة لـ”مركز سرطان الأطفال في لبنان”.

وقد تحدث فهد خلال الدورة عن أهمية أن يكون لدينا دافع وشغف بالعمل الذي نقوم به وحينها يكون التحفيز أقوى لتحقيق الأهداف.

وأضاف أن على الإنسان أن يتحدى ذاته واعتبار أي خسارة دافع أكبر للمضي قدماً، “لو لم أطرد من الإذاعة في الماضي لما كنت عابد فهد الذي تعرفونه اليوم مثلاً، لذا علينا أن نكتشف الطاقة التي بداخلنا من أجل التميّز في الحياة وفي العمل”.

“The EnterTraining Show” هو برنامج رائد وغير تقليدي من إنتاج شركتي “The Broad Events” و”Tawjih”. يرتكز على التدريب على المهارات الشخصية ومناقشة الذكاء العاطفي مع المدرب المعتمد جوني الحلو. ويُتيح للمشتركين فرصة التعلم عن بُعد والاستمتاع أثناء مشاهدة الشخصيات العامة من الصف الأول والتواصل معها، إضافةً إلى مساهمتهم في قضية اجتماعية تعنيهم.

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ومن الحلقات المتبقية “التصميم والأهداف الذكية” مع النجمة باميلا الكيك نهار الخميس 2 تموز/ يوليو عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت بيروت، ويعود ريعها لـ”مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية” وتحديداً مبادرة “IAAF حدك” لمساعدة العائلات، إضافةً إلى حلقة مفاجأة يعلن عنها قريباً.

يذكر أن شركة “The Broad Events” قد أنشئت بعد خبرة زادت عن 10 سنوات في مجالات متعددة، منها: تنسيق المناسبات العامة وورش العمل والعروضات الفنية. تجمع الشركة بين شغف العمل الدؤوب والمعرفة التي اكتسبها صاحبا الشركة اللبنانيين المقيميين في المهجر مع شبكة علاقاتهما العامة الواسعة، فغامرا وافتتحا شركةً جديدة في باريس. ميزة شركة “The Broad Events” اللبنانية- الفرنسية هي ثقافتها التنافسية في التفاني والإلهام والبراعة.

أما شركة “Tawjih” فهي شركة لبنانية متخصصة في الاستشارات، تصميم وتقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات التواصل والإدارة باستخدام أساليب رائدة في نقل المعرفة وتطوير السلوك. فمنذ عام 2013، قدمت “توجيه” دورات تدريبية لأكثر من 3000 شخص من 12 قطاعاً مختلفاً في لبنان والإمارات والسعودية واليونان وفرنسا الخ.

للتسجيل في الدورات التدريبية: https://frama.link/Entertrainingshow