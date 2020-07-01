أيمن الذهبي يتحدث باكيا عن أصالة وعن إمكانية عودتهما

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأيمن الذهبي طليق الفنانة أصالة يتحدث فيه عن علاقته بها بعد الطلاق والذكريات التي جمعتهما سويا.

وبدأ أيمن الذهبي حديثه بأنه يتلقى العديد من التساؤلات حول عودته لأصالة بعد طلاقها من المخرج طارق العريان على الرغم من أنه متزوج الآن ولديه عائلة.

وقال أيمن الذهبي "زواج أصالة المبكر جدا وطلاقها قرارها لوحدها وشيء شخصي وأنا بحترمها على قرارها .. على الرغم أنها تسرعت في قرارها وتزوجت بعد شهور فقط وأنا تأخرت كتير قعدت 12 سنة لكن الحياة بالنهاية لازم تستمر" .

وكشف أيمن الذهبي أنه عانى لمدة عامين بعد إنفصاله عن أصالة قائلا أول سنتين من إنفصالي أنا وأصالة ما كانوا بينحسبوا من عمري عانيت كتير واكتئبت كانت حالة لا شعور ما بحس بشئ" .

وتوجه بالشكر إلى الإعلاميين والفنانين وأهله الذين وقفوا بجانبه في تلك الفترة وساعدوه في تجاوز تلك المحنة.

أما عن عودته لأصالة قال أيمن الذهبي "أحلى شئ بيربطنا ببعض هما أولادنا دول أغلى شئ عندا وده الشئ المشترك بيني وبينها وأنا بدين بالشكر لأصالة على تربية أولادي وقدرت تربيهم صح وهي أم حنونة وأنا ممنون لها ولأولادي".

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وعند حديث أيمن الذهبي عن ذكرياته مع أصالة لم يستطع تمالك دموعه وقال باكيا "بينا ذكريات فظيعة وحلوة كتير مرحلة بحياتنا كانت كلها تعب وشقاء ونجاح .. لا يمكن أنسى الأماكن اللي بتذكرني فيها ومحطات بتذكرنا بمواقف حلوة أو مبكية أو مضحكة ولا يمكن يتنسى العشرة "، مشيرا إلى أنه سيساعد أصالة لو طلبت منه الوقوف إلى جانبها سواء على المستوى الفني أو الشخصي .

يذكر أن أصالة أعلنت انفصالها عن المخرج طارق العريان في يناير 2020، بعد زواج استمر 12 عاما، وأنجبت منه طفلين توأم، آدم وعلي.

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