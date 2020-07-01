الإعلان الدعائي لـ"bon voyage" لكارول سماحة يشعل "تيك توك" عقب دقائق من طرحه

طرحت شركة لايف ستايلز ستديوز، منذ قليل، البرومو الدعائي لفيديو كليب "bon voyage" للفنانة اللبنانية كارول سماحة، على منصة "تيك توك"، والذي يعد التعاون الأول بين الشركة وسماحة والمخرجة بتول عرفة.

وأظهر البرومو الملامح المبدئية للفيديو كليب، الذي يحمل الطابع الأوروبي، علاوة على غناء سماحة باللهجتين اللبنانية والفرنسية، إضافة إلى سطوع الألوان وجودة الصورة العالية، التي عملت على اتقانه المخرجة بتول عرفة لمدة أسبوع، واستعانت الشركة بفريق عمل مميز، وأحدث تقنيات التصوير.

يذكر أن منصة "أنغامي" أطلقت الأغنية منذ أيام قليلة عن طريق حساب الشركة المنتجة بالايتونز (تيونكور) وحققت نجاحًا كبيرًا، الأمر الذي جعل الجمهور فى حالة ترقب لمشاهدة الكليب.

‏"bon voyage" إخراج بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.

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