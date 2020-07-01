أسباب تأخر موعد زفاف ديانا كرزون

تحدثت الفنانة ديانا كرزون عن موعد زفافها، الذي تأجل خلال الآونة الأخيرة بسبب التغيرات التي طرأت بسبب فيروس كورونا المستجد.

أوضحت ديانا خلال حوارها ببرنامج The Insider، أنها حتى الآن لا تدري موعد الزفاف، خاصة في ظل أزمة كورونا المستمرة، مضيفة: "والله أنا مو عارفه.. عندي أكتر من خيار، أتزوج بدون عرس، أو أتزوج وبس ألبس فستان من غير معازيم، أو يكونوا المعازين 10، راح ننتظر على شهر 9 او 10 يمكن القوانين تفك على صالات الأعراس".

كانت الفنانة الأردنية ديانا كرزون قد أعلنت ارتباطها بالإعلامي الأردني معاذ العمري، في فبراير الماضي، مشيرة إلى أنها كانت قد قررت الإعلان عن الأمر بعد عقد القران، لكن مع تسريب الخبر من الكثير من المحبين، لم تجد مفرا من أن تعلن عنه، وما لبثت أن عقدت القران بعدها بأيام في حفل اقتصر على وجود الأهل والأصدقاء.

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