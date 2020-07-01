شكرا لقرائتكم خبر عن جمال بخيت يطرح أغنية "قوة مصر" فى الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الشاعر جمال بخيت أغنية جديدة من كلماته، بعنوان "قوة مصر"، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.

وبمشاهد مبهجة من ثورة 30 يونيو، وصور للمشروعات القومية، التي نفذتها الدولة، خلال السنوات الماضية، وصور الشهداء، والمشاهد التاريخية التي تعكس عظمة مصر، وصور للرئيس السيسي في الأمم المتحدة، وفي المحافل الدولية، وظهور لعلماء مصر تقول كلمات الأغنية " قوة مصر.. عزة مصر.. إرادة مصر.. وخير وسلام... دول أولادها دول أوتادها.. دول مددها عام ورا عام".

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أغنية قوة مصر، شعر جمال بخيت، لحن وتوزيع الموسيقار محمد ضياء، غناء مالك، رغدة جمال، عمر حبيب، ندى مدحت، ومن إنتاج، مدينة الإنتاج الإعلامي