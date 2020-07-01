شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض أولى حلقات "شديد الخطورة" على منصة Watch it اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض تطبيق watch it اليوم الأربعاء، أولى حلقات مسلسل شديد الخطورة وذلك بعد أن طرحت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل حملة دعائية للعمل بطرح برومو أول وثانى وبوسترات منفردة لكل بطل مشارك فى العمل .

وتجسد الفنانة ناهد رشدى دور دور أم "مالك" وهو أحمد العوضى بطل العمل، وأحمد صيام يجسد شخصية الأخ وخالد كمال فى دور الضابط هيثم الذى يحقق فى خيوط قضية غامضة، وحسنى شتا الأخ الأصغر ومحمود حجازى مهندس اتصالات وصديق مالك المخلص.

"شديد الخطورة" مقرر تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية، وبطولة أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

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العمل تجربة جديدة على الدراما المصرية تقدم للمرة الأولى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن ويتناول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل ‏كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة، ‏حيث تعرض ‏كل حلقة فى 30 دقيقة.