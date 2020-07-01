توم هانكس لرافضي ارتداء الكمامة: عار عليكم

كان النجم توم هانكس من أوائل نجوم هوليوود الكبار الذين خاضوا حربا ضد فيروس كورونا، بعد أن أصيب وزوجته أواخر فبراير الماضي بالفيروس، قبل أن يشفى منه خلال مارس الماضي.

وفي حوار جديد له، عبر نجم فيلم "Forrest Gump" عن غضبه من أولائك الممتنعين عن ارتداء الكمامات الواقية، والذين يرفضون الالتزام بمدأ التباعد الاجتماعي، كونهم مساهمين بشكل مباشر في استمرار انتشار الفيروس.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانبh من حوار هانكس، مع مجلة People، قال خلاله إن هناك 3 طرق رئيسية تمنحنا النصر في النهاية على كورونا، وهي أن نرتدي الكمامات ونغسل أيدينا دائما ونطبق التباعد الاجتماعي.

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وأضاف: "هذه الخطوات سهلة وبسيطة للغاية، وأقول لغير القادرين على الالتزام بها عار عليكم".

وأوضحت صحيفة ديلي ميل، أن تصريحات هانكس جاءت خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية البث الافتراضي، نظمها ضمن حملته الترويجية لفيلمه المرتقب Greyhound الذي يبث على شبكة Apple TV+ .

ويجسد النجم توم هانكس في هذا الفيلم، شخصية قبطان سفينة حربية باسم "إرنست كروس"، تشارك في مواجهات قتالية بالمحيط الأطلنطي في بداية الحرب العالمية الثانية عام 1942.

ويشارك في بطولة الفيلم، النجمة إليزابيث شو، التي تجسد شخصية باسم "إيفي"، بالإضافة للنجم ستيفن جراهام، الذي يشارك كأحد الضباط المعاونين لتوم هانكس ضمن الاحداث.