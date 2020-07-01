طرح 6 أفلام أونلاين.. بوليوود تلجأ لديزني لمواجهة إغلاق السينما

مع استمرار إغلاق صالات العرض السينمائية ببوليوود، لجأ العديد من النجوم الكبار لخاصية البث الرقمي، لطرح أفلامهم السينمائية الجديدة للعرض مباشرة عبر الإنترنت.

وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي"، فإن 6 أفلام ضخمة لنجوم كبار، تطرح قريبا للعرض، جميعها عبر منصة البث الرقمي التابعة لديزني Disney + Hotstar.

وبدأ الموقع الهندي الناطق بالإنجليزية، بأول هذه الأفلام، وهو فيلم Khuda Haafiz من بطولة "فيديت جاموال" في الدور الرئيسي و "شيفاليكا أوبيريو" في البطولة النسائية، ومن إخراج "فاروق كابير".

والفيلم الثاني للنجم أكشاي كومار، الذي يطرح بعنوان Laxmmi Bomb، وتدور أحداثه في إطار من الرعب الكوميدي، وكان من المقرر طرحه في موسم عيد الفطر الماضي لولا أزمة تفشي فيروس كورونا.

والفيلم الثالث هو Sadak 2، الذي يشهد عودة المخرج "ماهيش بهات" للعمل بالإخراج من جديد، وهو من بطولة نجوم كبار مثل عاليا بهات وسانجاي دوت وبوجا بهات، وهو امتداد للفيلم الذي طرح عام 1991 ويحمل العنوان نفسه.

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والفيلم الرابع الذي يطرح قريبا عبر منصة ديزني، هو فيلم "Bhuj: The Pride of India"، للنجم الكبير أجاي ديفجان، وهو مستوحى من أحداث الحرب الهندية – الباكستانية في عام 1971.

والفيلم الخامس ضمن القائمة هو فيلم The Big Bull، للنجم أبهيشك باتاشان، وهو مستوحى من قصة حياة سمسار الأوراق المالية الهندي "هارشاد بيهتا".

والفيلم السادس بالقائمة، هو آخر أفلام النجم سوشانت سينغ راجبوت الذي كان من المفترض طرحه قبل وفاته منتحرا، بعنوان Dil Bechara، ويشارك في بطولته "سانجانا سانغي".



